Путин отметил успехи БРИКС

БРИКС притягивает все больше сторонников и единомышленников. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении в связи с началом российского председательства в организации, передает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что Россия будет учитывать готовность многих стран, которых насчитывается порядка 30, присоединиться в том или ином виде к БРИКС, к его многоплановой повестке дня.

Для этого, по словам президента РФ, предстоит проработать модальность новой категории государств–партнеров БРИКС.

Также президент Путин заявил, что Россия, приступая к обязанностям председателя БРИКС, рассчитывает на плодотворную работу со всеми странами-членами.

С 1 января 2024 года Россия начала председательство в БРИКС. Полноценную работу в организации с этого года начнут пять новых членов объединения — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.