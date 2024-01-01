Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин отметил успехи БРИКС

Путин: БРИКС притягивает все больше сторонников и единомышленников

close
100%
Михаил Метцель/РИА Новости

БРИКС притягивает все больше сторонников и единомышленников. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении в связи с началом российского председательства в организации, передает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что Россия будет учитывать готовность многих стран, которых насчитывается порядка 30, присоединиться в том или ином виде к БРИКС, к его многоплановой повестке дня.

Для этого, по словам президента РФ, предстоит проработать модальность новой категории государств–партнеров БРИКС.

Также президент Путин заявил, что Россия, приступая к обязанностям председателя БРИКС, рассчитывает на плодотворную работу со всеми странами-членами.

С 1 января 2024 года Россия начала председательство в БРИКС. Полноценную работу в организации с этого года начнут пять новых членов объединения — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.

Все новости на тему:
БРИКС
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами