Королева Дании анонсировала свое отречение от престола

Королева Дании Маргрете II объявила о намерении отречься от престола в Новый год. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на новогоднее обращение королевы.

Заявление об отречении в пользу своего сына Фредерика она намерена прочитать 14 января 2024 года.

В феврале 2023 года королева Дании Маргрете II отменила отпуск в Норвегии из-за проблем со здоровьем.

Каждую зиму Маргрете II ездит на горнолыжный курорт Гаусдал в Норвегии, однако в этом году она решила прервать традицию «из-за проблем со спиной». Отмечается, что 82-летняя королева Дании также пропустила частную аудиенцию во дворце Кристиансборг в Копенгагене — ее заменил ее старший сын кронпринц Фредерик.

Маргрете II стала единственной в мире правящей королевой после смерти Елизаветы II, а также самым долгоправящим из ныне живущих монархов. Она взошла на датский трон в 1972 году после смерти своего отца короля Фредерика IX. Тогда ей был 31 год.

Ранее 86-летний король Харальд V споткнулся и упал во время встречи с королевой Маргрете II.