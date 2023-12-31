Путин: россияне едины в помыслах, труде и в бою

Президент России Владимир Путин в поздравлении с наступающим 2024 годом заявил, что россияне едины в помыслах, труде и в бою. Поздравление президента, которое транслировалось на Камчатке и Чукотке, было опубликовано на платформе «Смотрим».

«Работа на общее благо сплотила общество. Мы едины в наших помыслах, в труде и в бою, в будни и праздники, проявляя самые главные черты народа России — солидарность, милосердие, стойкость», — заявил глава государства.

Также Путин в новогоднем поздравлении пожелал российским семьям всего самого доброго. По его словам, самый надежный залог будущего России в том, что граждане страны — вместе.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что новогоднее обращение Путина было перезаписано. Он опроверг информацию подчеркнув, что «это неправда».

Ранее Путин и Си Цзиньпин обменялись телеграммами с поздравлениями по случаю Нового года.