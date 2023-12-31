Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин: россияне едины в помыслах, труде и в бою

Путин заявил в поздравлении, что россияне едины в помыслах, труде и в бою

Президент России Владимир Путин в поздравлении с наступающим 2024 годом заявил, что россияне едины в помыслах, труде и в бою. Поздравление президента, которое транслировалось на Камчатке и Чукотке, было опубликовано на платформе «Смотрим».

«Работа на общее благо сплотила общество. Мы едины в наших помыслах, в труде и в бою, в будни и праздники, проявляя самые главные черты народа России — солидарность, милосердие, стойкость», — заявил глава государства.

Также Путин в новогоднем поздравлении пожелал российским семьям всего самого доброго. По его словам, самый надежный залог будущего России в том, что граждане страны — вместе.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что новогоднее обращение Путина было перезаписано. Он опроверг информацию подчеркнув, что «это неправда».

Ранее Путин и Си Цзиньпин обменялись телеграммами с поздравлениями по случаю Нового года.

Все новости на тему:
Новый год
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами