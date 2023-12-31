Путин в новогоднем поздравлении пообещал уверенное развитие России

Президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении пожелал российским семьям всего самого доброго. Поздравление президента, которое транслировалось на Дальнем Востоке, было опубликовано на платформе «Смотрим».

«Мы — одна страна, одна большая семья. Мы обеспечим уверенное развитие Отечества, благополучие наших граждан, станем еще сильнее», — сказал президент.

По его словам, самый надежный залог будущего России в том, что граждане страны — вместе.

«Из истории каждой семьи складывается история нашей огромной, прекрасной и любимой Родины. Ее судьбу вершим, создаем все мы, многонациональный народ России», — заявил он.

До этого пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков опроверг публикации о том, что новогоднее обращение главы государства Владимира Путина перезаписано. Он опроверг информацию подчеркнув, что «это неправда».

Ранее Путин и Си Цзиньпин обменялись телеграммами с поздравлениями по случаю Нового года.