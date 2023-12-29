В США заявили о скорой отмене решения о недопуске Трампа до выборов

Решение властей штата Мэн о недопуске Дональда Трампа к республиканским праймериз отменит высшая инстанция. Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) сообщил спикер палаты представителей Майк Джонсон.

«Решение госсекретаря штата Мэн отстранить Трампа от участия в выборах является безрассудным и предвзятым. Я уверен, что Верховный суд отменит его», — заявил Джонсон.

Госсекретарь штата Мэн, демократ Шанна Беллоуз исключила Трампа из списков кандидатов на праймериз под предлогом его причастности к штурму Капитолия в январе 2021 года со стороны его сторонников. По ее мнению, экс-президент США нарушил 14-ю поправку к конституции страны и не может участвовать в выборах, поскольку помогал «восстанию или мятежу». Юристы политика уже оспорили подобный шаг. Решение в Мэне последовало вслед за схожим постановлением в Колорадо. При этом в Калифорнии, Мичигане и Миссури снять Трампа с праймериз не удалось.

29 декабря сторонники Трампа назвали его отстранения от праймериз нападением на демократию.

В этот же день сенатор-республиканка Сьюзан Коллинз выразила мнение, что Трамп должен быть допущен до праймериз Республиканской партии в штате Мэн.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии не смогли отстранить Трампа от выборов.