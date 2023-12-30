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В Китае оценили реакцию Кремля на претензии Ирана

Sohu: Китай высоко оценил способность Путина урегулировать спор с Ираном

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Между Россией и Ираном возник спор из-за решения по итогам Российско-арабского форума сотрудничества в Марокко, согласно которому все участники выступили за мирное урегулирование вопросов в отношении островов Абу-Муса, Малый Томб и Большой Томб. Об этом говорится в материале китайского издания Sohu.

Отмечается, что МИД Ирана остался недоволен этим решением. По информации Sohu, президент России Владимир Путин был удивлен реакцией Ирана, но урегулировал этот вопрос, и все стороны остались довольны. В Китае оценили, как Путин дипломатично разрешил этот спор одним звонком.

25 декабря политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов заявил, что выражение Тегераном протеста Москве из-за заявления российского представителя по спорным островам в Персидском заливе вряд ли серьезно скажется на российско-иранских отношениях.

До этого ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов заявил, что российскому МИДу необходимо обосновать нейтральную позицию Москвы касательно островов в Персидском заливе.

Ранее Иран попросил временного поверенного в делах при посольстве Российской Федерации передать Москве позицию Тегерана по спорным с Объединенными Арабскими Эмиратами островам.

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