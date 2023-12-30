Байдена раскритиковали за отдых на фоне кризиса с мигрантами

Члены республиканской партии США раскритиковали президента страны Джо Байдена за отдых на Карибах во время нарастающего миграционного кризиса на юге США. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

«Законодатели-республиканцы критикуют президента Байдена за отдых на Карибах со своей семьей, в то время как кризис на южной границе грозит выйти из-под контроля. Байден встречает Новый год на острове Санта-Крус на Виргинских островах США», — говорится в сообщении телеканала.

В частности, член палаты представителей от республиканцев Гэри Палмер заявил, что все президентство президента Байдена «было отдыхом от реальности», а его коллега-республиканец Рэнди Вебер считает, что «пренебрежение президентом Байденом своими обязанностями проявляется во всей красе, пока он сидит на пляже и игнорирует тысячи нелегальных иммигрантов».

До этого губернатор пограничного с Мексикой штата Техас Грэг Эббот обвинил Байдена в уничтожении Соединенных Штатов через наводнение страны нелегальными мигрантами.

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу в Мехико с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Стороны обсудили ситуацию на американо-мексиканской границе и незаконную миграцию в США.

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