В Британии признали, что будет сложно держать прежний уровень поддержки Украины

Западные союзники Украины вряд ли «бросят» Украину в 2024 году, однако соответствовать уровню финансовой и военной поддержки уходящего года будет проблематично. Об этом заявил военный аналитик Шон Белл в статье для телеканала Sky News.

«Запад, вероятно, не бросит Украину, но ему будет трудно соответствовать поддержке, оказанной в прошлом году (2023. – прим. ред.) и даже этого было недостаточно, чтобы обеспечить Украине успех на поле боя», — считает Белл.

До этого американский экономист Ричард Вольф заявил, что главу Белого дома Джо Байдена пугают последствия его провала на Украине.

Также, как писала газета Foreign Policy, некоторые политики на Украине сомневаются, что страна сможет удерживать территории после российских ударов.

Ранее Зеленского и Умерова призвали уйти в отставку.