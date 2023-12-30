Вице-маршал авиации Британии в отставке Шон Белл в статье для Sky News выразил мнение, что по итогам 2023 года президент Украины Владимир Зеленский оказался в патовой ситуации.

«Год, начавшийся с такого оптимизма в отношении Украины, поставил Зеленского перед сложными решениями как для будущего его народа, так и для своего собственного», — написал Белл.

По мнению британского военного, успехи российской армии говорят о том, что в долгосрочной перспективе исход конфликта сложится в сторону РФ.

До этого бывшая сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер заявляла, что люди, мыслящие здраво, не верят, что украинская армия может победить российскую.

Военный эксперт, полковник, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин утверждал, что Россия уничтожила большую часть оружия и техники Украины, которую поставили ей западные страны.

27 декабря бывший американский военный разведчик Скотт Риттер выразил мнение, что после взятия под контроль российскими войсками Марьинки оборона ВСУ начнет рассыпаться.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.