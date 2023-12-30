В Крыму назвали преимущество политики национализации

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что процесс национализации себя оправдал, поскольку позволил «вычистить» регион от экономического присутствия украинских бизнесменов. Его слова приводит РИА Новости.

Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и предпринимателей, связанных с действующими властям Украины и совершающих в отношении России недружественные действия.

По словам Константинова, так называемые украинские олигархи, в том числе Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Сергей Тарута, Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), а также президент Владимир Зеленский, экс-президент Петр Порошенко и многие другие понимали, что Крым войдет в состав Российской Федерации. В связи с этим, отметил парламентарий, перечисленные лица, «вымывая деньги и ресурсы из полуострова», ничего не вкладывали в развитие местных предприятий.

«Поэтом национализация себя оправдала, так как позволила вычистить полуостров от экономического присутствия украинских олигархов», — заявил глава крымского парламента.

Он добавил, что национализация помогла сохранить многие крупные предприятия Крыма и пополнить бюджет за счет продажи имущества на аукционах российским инвесторам.

Ранее в Крыму назвали сумму проданного за год имущества сторонников Украины.