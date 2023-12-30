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В Крыму назвали преимущество политики национализации

Константинов: национализация позволила вычистить Крым от украинских олигархов

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что процесс национализации себя оправдал, поскольку позволил «вычистить» регион от экономического присутствия украинских бизнесменов. Его слова приводит РИА Новости.

Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и предпринимателей, связанных с действующими властям Украины и совершающих в отношении России недружественные действия.

По словам Константинова, так называемые украинские олигархи, в том числе Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Сергей Тарута, Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), а также президент Владимир Зеленский, экс-президент Петр Порошенко и многие другие понимали, что Крым войдет в состав Российской Федерации. В связи с этим, отметил парламентарий, перечисленные лица, «вымывая деньги и ресурсы из полуострова», ничего не вкладывали в развитие местных предприятий.

«Поэтом национализация себя оправдала, так как позволила вычистить полуостров от экономического присутствия украинских олигархов», — заявил глава крымского парламента.

Он добавил, что национализация помогла сохранить многие крупные предприятия Крыма и пополнить бюджет за счет продажи имущества на аукционах российским инвесторам.

Ранее в Крыму назвали сумму проданного за год имущества сторонников Украины.

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