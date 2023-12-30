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В МИД заявили об ответе Западу на возможную конфискацию активов РФ

МИД: РФ будет действовать симметрично в случае конфискации ее активов Западом

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Максим Блинов/РИА Новости

Россия предпримет симметричные шаги, если Запад конфискует активы страны. Об этом РИА Новости заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

«Не буду говорить о конкретных суммах (это компетенция Минфина и Банка России), но объем средств, на которые могут распространиться наши ответные специальные экономические меры, является существенным», — сказал Биричевский.

До этого стало известно, что США хотят разработать механизм по конфискации замороженных российских активов к 24 февраля. Соответствующие переговоры, по данным Financial Times, прошли на уровне министров финансов стан «Группы семи» (G7). В Европе сомневаются в том, что инициатива Вашингтона законна, и действуют более осторожно. Однако, как отмечают эксперты, даже использование доходов от замороженных резервов, которое прорабатывают в ЕС, нелегально. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Экономист, доктор бизнес-администрирования и политический аналитик Валерий Корнеев высказывал мнение, что конфискация российских активов властями США приведет к разрушению всей системы мирового финансового обращения.

Ранее в Кремле предупредили об эффекте бумеранга от антироссийских санкций.

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