В МИД заявили об ответе Западу на возможную конфискацию активов РФ

Россия предпримет симметричные шаги, если Запад конфискует активы страны. Об этом РИА Новости заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

«Не буду говорить о конкретных суммах (это компетенция Минфина и Банка России), но объем средств, на которые могут распространиться наши ответные специальные экономические меры, является существенным», — сказал Биричевский.

До этого стало известно, что США хотят разработать механизм по конфискации замороженных российских активов к 24 февраля. Соответствующие переговоры, по данным Financial Times, прошли на уровне министров финансов стан «Группы семи» (G7). В Европе сомневаются в том, что инициатива Вашингтона законна, и действуют более осторожно. Однако, как отмечают эксперты, даже использование доходов от замороженных резервов, которое прорабатывают в ЕС, нелегально. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Экономист, доктор бизнес-администрирования и политический аналитик Валерий Корнеев высказывал мнение, что конфискация российских активов властями США приведет к разрушению всей системы мирового финансового обращения.

Ранее в Кремле предупредили об эффекте бумеранга от антироссийских санкций.