Родители украинских военнообязанных не должны беспокоиться о том, что их дети идут воевать, потому что смерть «все равно настигнет всех». Такое заявление сделала внештатная советница главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Алла Мартынюк в эфире YouTube-канала ISLND TV.

«Не нужна эта истерия. Все равно мы все умрем. Мы все не вечные. Но даже если так произойдет, уйти из жизни достойно — это намного лучше, чем идти по улице и на тебя кирпич упадет», — сказала Мартынюк.

Позже она сообщила, что столкнулась с волной хейта после своего заявления, а ее высказывание неверно интерпретировали.

«Я не агитировала родителей посылать детей на смерть. Имелось в виду, что не нужно думать о плохом», — заявила она.

Несмотря на это, главком ВСУ после скандала уволил свою внештатную помощницу. «Информирую, что с 28 декабря 2023 года у меня нет помощников-консультантов на общественных началах», — написал он.

29 декабря директор Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий заявил, что лишь треть опрошенных украинцев мужского пола, которые попадают под призыв по новому закону о мобилизации, готовы служить в ВСУ.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявлял, что помощь Украине от стран Запада за год сократилась с $4-5 млрд в месяц до $200-250 млн.

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