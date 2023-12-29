В администрации Милея прокомментировали отзыв заявки на вступление в БРИКС

Официальный представитель администрации президента Аргентины Мануэль Адорни заявил, что вопрос о необходимости вступления в БРИКС требует тщательного анализа. Его слова приводит ТАСС.

«Мы вступаем в этап изменения официальной внешней политики, в связи с этим вопрос заслуживает гораздо более подробного анализа, чем был проведен предыдущим правительством», — подчеркнул Адорни.

До этого президент Аргентины Хавьер Милей сообщил президенту РФ Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину об отказе от участия в БРИКС.

Клуб БРИК был официально основан в 2006 году на ПМЭФ и изначально состоял из Бразилии, России, Индии и Китая. В 2010 году в него также вошла ЮАР и клуб был переименован в БРИКС.

На саммите БРИКС в Йоханнесбурге 22-24 августа было принято решение о том, что с 1 января 2024 года к клубу присоединятся Аргентина, Иран, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Ранее Милей заявил о желании встретиться с лидерами стран БРИКС.