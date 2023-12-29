Глава ВЦИОМа высказался о значении судьбы Пригожина для России

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров назвал большой удачей для России судьбу предпринимателя и основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Соответствующее заявление он сделал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По мнению главы ВЦИОМа, было бы большой проблемой для страны, если бы деятельность бизнесмена продолжилась. Он заявил, что Пригожин «вел себя совершенно не как системный игрок».

«Мятеж (Пригожина) поставил под вопрос устойчивость всей государственной системы. Человек талантливый, патриотичный, но он заигрался. Нам такого не надо», — продолжил Федоров.

Он также счел положительным моментом роспуск этой ЧВК.

«Прекрасно, что организация была распущена и «свободный радикал» в химическом плане исчез, он систему подрывал изнутри», — сказал Федоров.

22 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «уткой» публикацию американской газеты Wall Street Journal (WSJ) о виновнике катастрофы с самолетом Пригожина.

Евгения Пригожина не стало 23 августа 2023 года, когда бизнес-джет, в котором он находился, разбился под Тверью. Это случилось спустя два месяца после мятежа основателя ЧВК «Вагнер».

Ранее Медведев назвал цель мятежа Пригожина.