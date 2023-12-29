Лукашенко дал совет белорусам по поводу России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил открытие «Первого национального дома» в Минске — торгового центра с продукцией государства, передает БелТА. В ходе посещения ТЦ он отметил, что в белорусских регионах жалуются на отсутствие доступа к торговым площадкам в столице.

«Меня волновало то, чтобы наши регионы были здесь представлены. Чтобы они не плакали, что их в Минск не пускают, торговать невозможно, товар продавать невозможно... Продавайте. Но хотелось бы, чтобы это было начало. В этом отношении нам надо с таким строительством идти не только по Беларуси, но и в России начинать. В Питере почему бы не построить такое здание и завезти товар. В Москве, Смоленске, Брянске, Пскове... Рядом совсем. И мы могли бы размещать там свои товары и продавать. Притом россияне ведь не против. Особенно в Петербурге — люди идут навстречу. Вывози свой товар и продавай», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что строительство белорусских ТЦ в России позволить уйти от схемы с посредниками, которым приходится отдавать товар дешевле. Лукашенко подчеркнул, что власти Белоруссии готовы помочь с открытием таких торговых домов.

Ранее Лукашенко пригласил в Белоруссию всех потерявших мир на родине.