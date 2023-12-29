Трампу пообещали помилование после выборов

Кандидат в президенты США, республиканка Никки Хейли заявила, что в случае своей победы на выборах 2024 года могла бы принять решение о помиловании бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, против которого выдвинуты четыре уголовных обвинения, передает The Hill. По ее словам, такое решение будет верным.

«Я бы помиловала Трампа. Если его признают виновным, лидеру необходимо подумать о том, что отвечает интересам страны. В интересах страны не допустить, чтобы 80-летний мужчина сидел в тюрьме, что продолжает разделять нашу страну. В интересах страны было бы помиловать его, чтобы мы могли двигаться дальше как страна и больше не говорить о нем», — пояснила Хейли.

При этом, по декабрьскому опросу McLaughlin & Associates, Трампа можно считать фаворитом президентской гонки среди республиканцев. Согласно исследованию, экс-глава Белого дома имеет 61% поддержки, когда у Хейли лишь 10%.

Летом 2023 года Трампу предъявили обвинения сразу по нескольким уголовным делам, в том числе связанным с попыткой штурма Капитолия в январе 2021 года, выборами 2020 года и незаконным хранением секретных документов в поместье бывшего президента США в Мар-а-Лаго. Сам политик свою вину во всех случаях отрицает, называя расследования против него политическим преследованием со стороны администрации действующего президента Джо Байдена. По данным СМИ, Трамп предупредил своих сторонников, что по всем обвинениям ему грозит 561 год тюрьмы.

Ранее в сенате США рассказали, что нужно Трампу для победы на выборах.