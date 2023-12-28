Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Гагаузии считают референдум Молдавии по вступлению в ЕС пиар-кампанией Санду

Экс-глава Гагаузии Влах: референдум по ЕС станет личной пиар-кампанией Санду

close
100%
gagauzhalkbirlii.org

Планируемый на 2024 год референдум властей Молдавии по вступлению в ЕС станет личной пиар-кампанией президента страны Майи Санду. Об этом заявила экс-глава Гагаузии Ирина Влах, ее слова приводит агентство «Sputnik.Молдова»».

«Это попытка превратить тему национального референдума в личную пиар-кампанию на президентских выборах. Организовать голосование в масштабах страны стоит около 150 млн леев из бюджета. Пусть Санду назовет хоть одну причину, почему мы должны платить за ее пиар», — заявила Влах.

До этого президент Молдавии Майя Санду заявила, что референдум о вхождении республики в состав Евросоюза невозможно организовать на территории Приднестровья, поскольку регион не контролируется официальными властями.

Ранее в Молдавии сообщили об отсутствии денег на референдум по вступлению в ЕС в 2024.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами