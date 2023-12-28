В Гагаузии считают референдум Молдавии по вступлению в ЕС пиар-кампанией Санду

Планируемый на 2024 год референдум властей Молдавии по вступлению в ЕС станет личной пиар-кампанией президента страны Майи Санду. Об этом заявила экс-глава Гагаузии Ирина Влах, ее слова приводит агентство «Sputnik.Молдова»».

«Это попытка превратить тему национального референдума в личную пиар-кампанию на президентских выборах. Организовать голосование в масштабах страны стоит около 150 млн леев из бюджета. Пусть Санду назовет хоть одну причину, почему мы должны платить за ее пиар», — заявила Влах.

До этого президент Молдавии Майя Санду заявила, что референдум о вхождении республики в состав Евросоюза невозможно организовать на территории Приднестровья, поскольку регион не контролируется официальными властями.

Ранее в Молдавии сообщили об отсутствии денег на референдум по вступлению в ЕС в 2024.