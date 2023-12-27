В Молдавии сообщили об отсутствии денег на референдум по вступлению в ЕС в 2024

В государственном бюджете Молдавии не предусмотрены средства на проведение референдума о евроинтеграции. Об этом заявил депутат парламента Молдовы и представитель руководства партии «Возрождение» Василий Боля в эфире радио «Sputnik».

«Видимо, Санду выразила желание провести этот референдум вместе с президентскими выборами, но закон такой практики не позволяет. С юридической точки зрения, такой референдум может быть проведен с мая по август 2024 года. В госбюджете на следующий год деньги на проведение плебисцита не предусмотрены», - заявил Боля.

До этого президент Молдавии Майя Санду заявила о намерении инициировать в 2024 году всенародный референдум по вопросу евроинтеграции республики.

В связи с этим президент Молдавии обратилась к парламенту для организации референдума по вопросу вступления республики в Европейский союз. Она напомнила, что в рамках своего президентского срока обязалась выполнить миссию по вступлению в ЕС.

Ранее партия мэра Кишинева выступила за проведение референдума о вступлении Молдавии в ЕС.