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Французы охотнее бы выпили пива с Ле Пен, чем с Макроном

Опрос института Ifop: французы охотнее выпьют пиво с Ле Пен, чем с Макроном

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Ludovic Marin/AP

Жители Франции охотнее выпили бы кружку пива с лидером французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, нежели с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом свидетельствуют данные опроса института общественного мнения Ifop совместно с социологической службой CorioLink, результаты опроса опубликовала газета Le Figaro.

«На вершине «пивного теста» (экс-премьер Франции Эдуар. – прим. ред.) Филипп, Ле Пен и (министр образования Габриэль. – прим. ред.) Атталь», — сообщает издание.

По данным результатов опроса, 37% французов выпили бы пиво с бывшим премьером страны Эдуаром Филиппом, 35% предпочли бы Марин Ле Пен в качестве собеседницы и 34% респондентов выбрали министра образования Габриэля Атталя.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон оказался на четвертом месте, с ним выпить пива предпочли 27% опрошенных.
Опрос проводился 12-13 декабря 2023 года среди 1006 взрослых французов. О погрешности выборки не сообщается.

До этого во Франции рассказали, что может стать для Макрона кошмаром.

Ранее Ле Пен заявила о массовом недовольстве европейцев миграционной политикой ЕС.

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