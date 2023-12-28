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Азербайджан и Армения приблизились к заключению мирного договора

Амирбеков: Азербайджан и Армения приблизились к заключению мирного договора

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РИА «Новости»/Reuters

Ереван и Баку близки к заключению мирного соглашения. Об этом в интервью The Guardian заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

«Важно понимать, что на этом решающем этапе переговоров, когда, очевидно, мы не так уж и далеки от окончательного соглашения, нужны действия, ориентированные на результат», — сказал он.

По его словам, в Баку предложили пять базовых принципов, которые легли в основу проекта мирного соглашения. Также он отметил, что азербайджанская сторона хочет, чтобы соглашение предусматривало некий механизм разрешения споров.

27 декабря министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван и Баку пока не согласовали окончательный текст соглашения о мире между странами. Как сказал министр, в настоящее время Армения и Азербайджан рассматривают возможность включить в проект соглашения карты с нанесенными на них границами республик. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Азербайджан позитивно оценивает процесс переговоров с Арменией по мирному договору и нормализации отношений между Баку и Ереваном.

26 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу на полях неформального саммита Содружества независимых государств (СНГ) в Санкт-Петербурге.

Ранее в Кремле заявили о готовности помочь Армении и Азербайджану финализировать соглашение о мире.

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