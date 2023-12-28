Молдавия присоединилась к реестру ущерба Украине

Молдавия присоединилась к созданному Советом Европы реестру ущерба Украине, который был причинен в результате боевых действий. Об этом заявил спикер высшего законодательного органа республики Игорь Гросу, слова которого передает РИА Новости.

«Республика Молдова присоединилась к Расширенному частичному соглашению о Реестре убытков, причиненных Украине», — сказал Гросу.

28 декабря представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц ожидает продолжения поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.

До этого один из председателей немецкой партии «Зеленые» Омид Нурипур заявил, что Германия и другие страны Европейского союза (ЕС) не смогут компенсировать потерю американской военной поддержки Украины в случае, если США остановят таковую.

Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что США выделили Украине пакет военной помощи на $250 млн, который станет последним в текущем году.

Ранее политолог усомнился в возможностях Украины вернуть долги Западу.