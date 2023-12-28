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Чиновник из РФ обратился к украинцам фразой «неуважаемые нетоварищи хохлы»

Советник главы Крыма Крючков назвал авторов фейков «неуважаемыми хохлами»

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Советник главы Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков обратился к украинцам фразой «неуважаемые нетоварищи хохлы» в своем Telegram-канале.

Таким образом чиновник обратился к авторам фейка, в котором сообщалось, будто бы Крючков грозил уголовной ответственностью российскому военнослужащему.

«Когда делаете свои фейки хоть как-то озаботьтесь правдоподобностью. Я никогда во время боевых действий не буду критиковать свою армию и писать подобный бред», — написал чиновник.

До этого следственный комитет России по Запорожской области возбудил уголовное дело в отношении 58-летней жительницы Бердянска по обвинению в распространении фейков о действиях Вооруженных сил России на Украине.

В марте 2022 года женщина публиковала в социальных сетях ложную информацию о действиях российской армии.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что суд в Санкт-Петербурге приговорил местную жительницу Викторию Петрову к принудительному лечению по делу о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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