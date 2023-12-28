Стало известно, куда уйдет мэр Новосибирска Анатолий Локоть

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть покидает свой пост планово, в связи завершением срока. Об этом «Газете.Ru» заявил глава пресс-службы фракции КПРФ Александр Ющенко. Он считает, что опыт Локтя будет востребован в нынешних «вызовах страны», однако о новой должности чиновника «заранее никто не говорит».

«Что касается ухода в отставку — у него завершается срок, и по нынешнему закону форма избрания теперь другая. Поэтому он планово уходит с этой должности, но, имея огромный управленческий опыт. Он отлично отработал в течение десяти лет, и ему благодарность за это. Он имеет очень большой опыт. Обязательно он будет востребован в сегодняшних вызовах страны. Он переходит на другую работу. Какую — будет сообщено позже. Просто заранее никто ничего не говорит. Как только будет известно и определено — все будет сказано», — сказал он.

Знакомый с ситуацией источник «Газеты.Ru» сообщил, что новая работа Локтя будет «связана с белорусским направлением».

Пресс-секретарь Локтя Глеб Черепанов в беседе с «Газетой.Ru» уточнил, что мэр уйдет в отставку после отпуска, который закончится 24 января. Он также объяснил, что вчера опровергал данные об уходе мэра с должности, поскольку тогда «это и не соответствовало действительности».

«Вчера я опровергал, потому что вчера это и не соответствовало действительности. Ничего не поменялось. Вчера это была ложь и провокация — действительно так. Действительно Анатолий Евгеньевич уходит в отпуск с 30 декабря по 24 января. Исполняющий обязанности Олег Петрович Клемешов. В данный момент Анатолий Евгеньевич находится в командировке в Москве. Завтра утром прилетает», — добавил он.

28 декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть уходит со своего поста. Данные о том, что Локоть может покинуть должность, появились в СМИ несколько дней назад. 27 декабря пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов опроверг изданию Ngs.ru эту информацию, отметив, что «это ложь и провокация».

Анатолий Локоть дважды выигрывал на выборах мэра Новосибирска — в 2014 и 2019 годах. Весной 2023 года прямые выборы мэра в городе отменили, несмотря на возражения инициативной группы новосибирцев, а также представителей «Яблока» и КПРФ.

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