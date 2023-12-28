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В МИД РФ назвали риски эскалации в АТР из-за деструктивных шагов Токио

МИД РФ: деструктивные шаги Токио усугубляют деградацию отношений с Россией

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в беседе с послом Японии в Москве Акирой Муто указал на деструктивные шаги Токио, которые могут спровоцировать эскалацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«С российской стороны указано на продолжающиеся деструктивные шаги администрации премьер-министра [Японии] Фумио Кисиды», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ обратили внимание, что деструктивные шаги японской стороны усугубляют деградацию отношений между Москвы и Токио.

Накануне Японию назвали третьим крупнейшим донором помощи Украине из союзников Киева. В 2023 году Токио выделил Киеву $3,7 млрд. По данным министерство финансов Украины, транши со стороны Японии помогли обеспечить «поддержку социального сектора, восстановление пострадавшей критической инфраструктуры, сферы здравоохранения и образования».

Ранее в Японии потребовали не оголять оборону.

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