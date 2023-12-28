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Болгария присоединится к Шенгенской зоне в аэропортах и портах

Премьер Болгарии Денков сообщил о соглашении с Австрией по вступлению в Шенген

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Johanna Geron/Reuters

Болгария присоединится к Шенгенской зоне в аэропортах и портах, соответствующее соглашение достигнуто между Веной и Софией. Об этом сообщил премьер-министр Болгарии Николай Денков, его слова приводит болгарское агентство BGNES.

«После долгих и сложных переговоров мы достигли принципиального соглашения с Австрией о приеме Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону. Вначале о воздушных и морских границах. Австрия взяла на себя обязательство продолжать переговоры по сухопутным границам», — заявил премьер Болгарии.

При этом дата о присоединении к Шенгену для воздушного и морского транспорта не уточняется.

До этого сообщалось, что Румыния также присоединится к Шенгенской зоне в аэропортах и портах в марте 2024 года.

Такое решение было принято на уровне Совета Евросоюза после нескольких недель переговоров между представителями заинтересованных стран — Румынии, Болгарии и Австрии.

Ранее премьер Болгарии назвал решение проблемы с вето Венгрии на членство в Шенгене.

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