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Политолог объяснил, почему США отвергают требования РФ по СНВ

Политолог Корнилов: США отвергнут включение Франции и Британии в диалог по СНВ

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Предложение России включить Великобританию и Францию в переговоры о контроле над вооружениями является логичным, однако США, которые прежде отвергали эту идею, снова выступят против. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» озвучил политолог Владимир Корнилов.

«Они заговорят о том, что у Британии и Франции якобы слишком незначительные запасы, и их не надо учитывать. Они будут настаивать на том, что ДСНВ — это соглашение двух сторон, а не многосторонняя международная договоренность», — отметил политолог.

Он допустил, что после 2026 года Договор о СНВ прекратит свое существование, поскольку США взяли курс на нагнетание антироссийских настроений.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что в переговорах по продлению истекающего в 2026 году Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) должны участвовать не только Россия и США, но и Франция и Великобритания.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров до этого отмечал, что Москва готова возобновить диалог с Западом о контроле над вооружениями, если США и их союзники откажутся от антироссийской политики.

По его словам, Россия не против самой идеи контроля, но полагает, что любой диалог будет возможен, только если Запад будет соблюдать принципы равноправия, а также примет новые геополитические реалии.

Ранее в России заявили, что не видят предпосылок для контактов с США по контролю над вооружениями.

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