ЦИК отказал в регистрации уполномоченных партии «Социальная защита»

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации уполномоченных представителей партии «Социальная защита», выдвинувшей Владимира Михайлова на выборы президента РФ. Причиной данного решения комиссия назвала несоблюдение требований закона, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК.

«Отказать в регистрации уполномоченных представителей политической партии «Политическая партия Социальной защиты», выдвинувшей кандидатом на должность президента РФ Михайлова Владимира Викторовича, в связи с несоблюдением требований закона», – говорится в постановлении.

В документе указано, что нарушения были выявлены после проверки, проведенной Минюстом РФ по запросу ЦИК. Так, ведомство выявило, что полномочия делегатов партии не подтверждены, что говорит о неправомочности Съезда «Социальной защиты» 23 декабря 2023 года и неактуальности принятых там решений.

28 декабря ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Бориса Надеждина на выборах.

Также комиссия зарегистрировала уполномоченных ЛДПР и «Новых людей».

Ранее Центризбирком закончил прием документов от самовыдвиженцев.