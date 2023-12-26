Президент Украины Владимир Зеленский не может решить проблему, которая вызвана российскими беспилотными летательными аппаратами по всей линии фронта. Об этом заявил генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос в интервью телеканалу «NEWSROOM».

«Количество российских беспилотников достигает такого количества, что они повсюду на маршрутах передвижения наших войск к линии фронта, как грибы в лесу после дождя. Мы тратим средства непонятно на какие вещи и дальше будем проигрывать. Учитывая, что они применяют камеры ночного видения, то и в ночи покоя не будет», — сказал он.

По мнению генерала, украинское руководство не инвестирует средства в развитие военной экономики, а вместо этого «благоустраивает Киев». Он подчеркнул, что на сегодняшний день российская армия превосходит Вооруженные силы Украины (ВСУ) не только в дронах, но и артиллерии. Кривонос утверждает, что украинская власть ничего не делает для исправления этой ситуации.

«Уже не говорю о том огромном количестве боеприпасов, которое нам необходимо. Может самим уже нужно делать, а не говорить, что мы не способны и что повсюду долетят российские ракеты, они может и долетят куда-угодно, однако власти не могут ничего сделать ввиду своей некомпетентности», — заключил он.

До этого представитель Вооруженных сил Украины Мирослав Гай заявлял, что военные комиссариаты Украины не обращают внимания на гражданские специальности призывников, из-за этого ценные эксперты оказываются в обычной пехоте.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.