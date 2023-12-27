В 2024 году Украине станет необходимо пойти на мирные переговоры с Россий, чтобы добиться урегулирования конфликта дипломатическим путем. Об этом говорится в материале канадского телеканала CBC News.

«Украине придется добиваться прекращения огня или урегулирования путем переговоров в следующем году», — указывается в материале.

По информации телеканала, такой поворот событий становится все более вероятным в связи с ослаблением оборонной и финансовой поддержки от западных союзников, а также из-за дефицита армейского контингента и внутриполитических разногласий в самой республике.

«Россия, возможно, понесла тяжелые потери, но у нее есть возможность поглотить их и восстановить силы», — отмечается в публикации.

Как уточняет канал, в Канаде считают продолжающуюся экономическую и военную поддержку украинского правительства «пустой тратой ресурсов».

Еще в ноябре канадский премьер-министр Джастин Трюдо выразил обеспокоенность ростом правой риторики в Соединенных Штатах и Европе, которая влияет на поддержку Украины. По его словам, политики и партии по всей Европе «начинают прекращать поддержку Киева».

Ранее в Киеве заявили о старте новых переговоров по гарантиям безопасности.