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Референдум о вхождении Молдавии в ЕС пройдет без Приднестровья

Санду: референдум о вхождении Молдавии в состав ЕС пройдет без Приднестровья

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Vladislav Culiomza/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что референдум о вхождении республики в состав Евросоюза невозможно организовать на территории Приднестровья, поскольку регион не контролируется официальными властями. Об этом сообщает Veridica.

По ее словам, на территории приднестровского региона невозможно открыть избирательные участки, поскольку он не контролируется конституционными органами.

Санду подчеркнула, что жители левого берега Днестра могут прийти проголосовать на избирательных участках на правом берегу.

До этого президент Молдавии Майя Санду заявила о намерении инициировать в 2024 году всенародный референдум по вопросу евроинтеграции республики.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближение с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной.

Ранее сообщалось, что Санду рискует проиграть президентские выборы в Молдавии в 2024 году.

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