Меркель считает подписавшего важнейший договор для ФРГ Шойбле политическим наставником

Бывший глава МВД и Минфина ФРГ Вольфганг Шойбле, подписавший 31 августа 1990 года Договор об объединении Германии, был политическим наставником для экс-канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на бывшего канцлера ФРГ.

«Когда я была молодым министром, Вольфганг Шойбле был для меня политическим наставником. Как министр внутренних дел и министр финансов он был одним из ключевых членов моих первых трех кабинетов», — заявила Меркель.

До того сообщалось о смерти Вольфганга Шойбле.

Шойбле был депутатом бундестага с 1972 года, при этом с 2017 по 2021 являлся его председателем. Также в периоды с 1989 до 1991 и с 2005 до 2009 год Шойбле занимал должность министра внутренних дел Германии, затем, с 2009 по 2017 год, — министра финансов.

Наиболее известно участие Шойбле в подписании Договора об установлении германского единства между Федеративной Республикой Германией и Германской Демократической Республикой в 1990 году — от ГДР договор подписывал парламентский статс-секретарь при премьер-министре ГДР Гюнтер Краузе.

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