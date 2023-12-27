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Трое экс-депутатов Рады уехали за границу под видом волонтеров

NGL.media: в 2022 году трое экс-депутатов покинули Украину под видом волонтеров

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Трое бывших депутатов Верховной рады Украины в 2022 году покинули страну под видом волонтеров. Об этом сообщается в материале местного антикоррупционного центра NGL.media.

Как указано в публикации, за границу выехали экс-парламентарии Сергей Кацуб и Александр Зац. Кроме того, аналогичное решение принял бывший украинский законодатель Александр Третьяков.

По данным центра, в Раде эти народные депутаты представляли политические объединения «Партия регионов» и «Блок Петра Порошенко». При этом аналитики уточнили, что для выезда за рубеж экс-парламентарии воспользовались системой «Путь».

Речь идет о программе, в рамках которой мужчины призывного возраста могут покидать страну при выполнении волонтерской работы. В частности, у них есть возможность пересечь границу под видом перевозки медицинских грузов и других видов гуманитарной помощи.

В материале подчеркивается, что Кацуб получил статус волонтера благодаря киевской компании «Микс Тревел». В июле 2023 года директора данной организации, ставшего фигурантом дела о незаконном вывозе уклонистов за рубеж, приговорили к пяти годам условно.

Третьяков, в свою очередь, договорился с общественными организациями. Той же схемой выезда за границу воспользовался его бывший коллега Зац, уточняется в публикации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал неспособность парламентариев страны стать моральным авторитетом для общества.

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