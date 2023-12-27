Политолог назвал причину протестов в Абхазии

Земельный вопрос является очень острым для Абхазии. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко, комментируя протесты против передачи России государственной дачи в Пицунде. Он напомнил, что даже гражданам РФ долгое время нельзя было приобретать недвижимость в стране.

«Дело в том, что Абхазия — это маленькая страна с очень ограниченным количеством ресурсов. Земля с хорошим климатом, расположенная на побережье Черного моря, является очень ценным активом государства и приносит доходы. Кроме того, на территорию могли положить глаз и представители местного бизнеса, которые заинтересованы в ее использовании под свои нужды», — сказал эксперт.

Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев, комментируя происходящее, отметил, что оппоненты действующего руководства Абхазии стараются использовать любой повод для того, чтобы улучшить свое положение.

Договор о передаче России госдачи в Пицунде был подписан в Кремле 19 января 2022 года. Согласно документу, РФ на безвозмездной основе получала имущественный комплекс, земельный участок в 180 га с реликтовым парком и прилегающую к нему акваторию моря.

С тех пор в соглашение внесли ряд изменений. Текущий документ не предусматривает передачу в собственность России земли, на которой находится госдача. Ее территория передается РФ в аренду сроком на 49 лет, а в собственность передаются только здания. Ремонт и содержание будет осуществлять Федеральная служба охраны.

Тем не менее ситуация с передачей объектов госдачи вызывает сильное недовольство у абхазской оппозиции, которая 26 декабря провела митинг против ратификации договора.

Ранее в Абхазии возникли проблемы с поставками нефтепродуктов из России.