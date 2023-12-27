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Немецкий генерал пояснил, что мешает вступленияю Украины в НАТО

Экс-советник генсека НАТО Куят: в альянсе заблокируют вступление Украины

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Бывший председатель Военного комитета НАТО, генерал бундесвера в отставке Харальд Куят заявил, что Украина не сможет получить членство в альянсе в ближайшие годы. Свое мнение военный высказал в интервью немецкому журналисту Флавио фон Вицлебену, опубликованном на YouTube.

По мнению Куята, союзники по НАТО не смогут достичь согласия по этому вопросу.

Генерал подчеркнул, что альянс должен приглашать новую страну на основе консенсуса всех членов, а этого пока не произошло.

Куят напомнил о 10-й статье НАТО, согласно которой приглашение новой страны в организацию допустимо при всеобщем согласии союзников.

Североатлантический альянс еще на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию.

В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в украинскую конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Киев получил статус партнера альянса с расширенными возможностями.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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