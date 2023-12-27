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В Литве сообщили об идеях для очередного пакета санкций против РФ

Посол Литвы в ЕС Пранцкявичюс: ЕС может ввести санкции против отдельных россиян

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Shutterstock

У Литвы есть идеи для тринадцатого пакета санкций против России, к примеру ограничения на экспорт высокотехнологичной продукции двойного назначения должны постоянно корректироваться. Об этом заявил посол Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс, его слова приводит агентство «Sputnik.Литва».

«То, что мы предложим, будет конфиденциально, пока брюссельские таблоиды не проболтаются… Здесь есть большой простор для творчества», — заявил Пранцкявичюс.

Посол не раскрыл конкретных пунктов очередного пакета антироссийских санкций, однако, по его словам, ограничения могут быть введены в том числе в отношении «отдельных россиян».

До этого сообщалось, что Евросоюз готовит 13-й и 14-й пакеты санкций в отношении России. Разработка не займет много времени, и новые пакеты могут быть представлены странам — членам ЕС уже «очень скоро».

Ранее Великобритания ввела запрет на импорт алмазов из России.

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