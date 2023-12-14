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Великобритания вводит запрет на импорт алмазов из России

МИД Великобритании сообщил о запрете на импорт алмазов из России с 1 января

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Depositphotos

Великобритания вводит запрет на импорт алмазов и некоторых металлов из России с 1 января 2024 года, об этом сообщается на сайте иностранного правительства.

«… Он (новый пакет санкций. – «Газета.Ru») запрещает импорт некоторых металлов… Более того, Великобритания вводит отдельное закон, чтобы запретить импорт алмазов из России», — говорится в пресс-релизе.

Там же сообщается, что вводится запрет на экспорт в Россию ряда товаров двойного назначения. Речь идет о товарах, которые можно использовать в военных или промышленных целях, а также о предметах, которые Украина обнаружила на поле боя (детали машин и электронику).

Ранее эксперты предположили, что запрет на импорт в страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) российских алмазов может привести к взлету цен на них.

При этом Гонконг нарастил закупки российских алмазов в пять раз.

Ранее Австралия ввела санкции против 13 россиян из-за Кара-Мурзы.

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