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Экс-помощник министра обороны США согласился со словами Путина об истории Одессы

Экс-помощник министра обороны США Фриман: город Одесса был основан русскими

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Nina Liashonok/Global Look Press

Бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман напомнил, что Одесса исторически является русским городом. Своим мнением он поделился в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Фриман поднял эту тему, вспомнив слова президента России Владимира Путина. На пресс-конференции по итогам года глава государства напомнил, что Одесса — русским город. Похожего мнения придерживается и экс-помощник министра обороны США.

«Исторически, конечно, Путин прав, что город Одесса был основан русскими и в основном его население состоит из русскоязычных», — сказал Фриман.

До этого военный обозреватель Михаил Ходаренок предположил, что взятие Марьинки может стать первым шагом к окончательному взятию Херсонской и Запорожской областей, а также к овладению Николаевом и штурму Одессы.

Ранее в Одессе снесли памятник основателям города с Екатериной II.

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