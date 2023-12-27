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Захарова пожелала украинцам «избавиться от неонацистов»

Захарова пожелала жителям Украины на Новый год избавиться от неонацистов в Киеве

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Thomas Peter/Reuters

Украинскому народу в 2024 году нужно поскорее избавиться от неонацистов, которые «засели в Киеве». Такое пожелание украинцам адресовала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время своего выступления на еженедельном брифинге, передает ТАСС.

Она отметила, что неонацисты разрушают Украину, лишая ее народ надежды на лучшее будущее в угоду своим «западным хозяевам».

«На пороге 2024 года хотели бы пожелать украинцам поскорее избавиться от засевших в Киеве неонацистов, которые превращают страну в выжженное поле, лишая людей исторической памяти и надежды на будущее», — сказала Захарова.

Также Мария Захарова заявила, что западные страны начали проводить против России масштабную торговую войну. По ее мнению, санкции — это не просто название того, что происходит, это является способом реализации поставленных задач. Представитель МИД РФ считает, что ограничительные меры в очередной раз используются для нечестной конкурентной борьбы.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.

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