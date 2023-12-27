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Захарова назвала «безумным» заявление МИДа Британии о сохранении помощи Украине

Захарова: заявление МИДа Британии о сохранении поддержки Киева абсолютно безумно

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Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что Лондон рассчитывает в 2024 году сохранить помощь Киеву на прежнем уровне. Во время брифинга она назвала слова британского министра «абсолютно оторванными от реалий».

«Абсолютно безумное, оторванное от реалий, [можно расценивать высказывание] как спонсирование политического проекта, как акт русофобии, как акт, направленный против подданных своей же собственной страны», — сказала представитель МИД РФ.

До этого Захарова заявила о подготовке провокации с использованием химического оружия со стороны Украины, с целью обвинить Россию.

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн перед этим предположил, что США могут устроить провокацию, чтобы оправдать передачу Украине ядерного оружия.

Ранее в МИД РФ выразили уверенность, что США продолжат поддержку Украины в 2024 году.

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