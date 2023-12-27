Российская Федерация может одержать победу на Украине, а внешняя политика президента Соединенных Штатов Джо Байдена оказалась провальной. Об этом заявил британский историк, писатель, профессор истории в Гарвардском университете Нил Фергюсон в интервью испанскому изданию El País.

«Теперь поддержка Киева ослабевает, у Украины заканчиваются боеприпасы за год до потенциальной победы Трампа, а Россия, которая располагает гораздо большими ресурсами и сырьем, может выиграть войну. Внешняя политика администрации Байдена провалилась, поэтому Трамп выглядит хорошо», — сказал эксперт.

Ранее издание Financial Review сообщало, что Украину ждут темные времена в 2024 году.

До этого бывший специальный советник по национальной безопасности экс-президента США Джорджа Буша Майкл Аллен заявлял, что Киев не получил дополнительного финансирования от Вашингтона из-за провала контрнаступления Вооруженных сил Украины. По его словам, «Америка любит поддерживать победителей», и как только контрнаступление Украины пойдет лучше, это откроет путь к дополнительной поддержке. Он отметил, «что когда контрнаступление не принесло никакого прогресса, то это было обидно».

Ранее Путин заявил, что иностранные наемники в ВСУ несут потери «из-за своей глупости».