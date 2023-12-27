В МИД РФ допустили участие Запада в организации протестов в Сербии

Уличные протесты в Сербии реализуются при помощи использовавшихся ранее западных шаблонов. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге, передает ТАСС.

По ее словам, спустя неделю после выборов в сербский парламент по предлогом якобы имевших место фальсификаций были предприняты «попытки майданизации» уличных протестов в Белграде.

Захарова предположила, что в роли организаторов протестов выступили активисты, мобилизованные различными структурами, которые финансируются и управляются извне, а также призваны к дестабилизации обстановки.

Дипломат подчеркнула, что эти люди чинят насилие против самой Сербии и ее народа, против сотрудников МВД, других госорганов, которые выполняют свой долг по защите людей.

Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия», не согласные с итогами прошедших в стране 17 декабря выборов, устроили беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда. Поздно вечером 24 декабря полиция в течение нескольких минут разогнала участников перед администрацией города, очистив площадь от них, и выставила оцепление.

Президент Сербии Александар Вучич во время экстренного обращения к нации заявил, что попытка штурма здания скупщины (городского собрания) Белграда сторонниками оппозиции вызвана внешним фактором и направлена на подрыв суверенитета страны.

В ночь на 27 декабря сторонники оппозиции собрались возле здания Республиканского избиркома, после чего устроили шествие по столице.

Ранее Вучич прокомментировал возможность насильственной смены власти в Сербии.