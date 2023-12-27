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Посол России в Вене оценил идею Украины о транзите газа из России без контракта

Посол Любинский: без участия России обсуждать транзит газа в Европу бессмысленно

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Matthias Rietschel/AP

Без участия и согласования с Москвой говорить о новых схемах поставок газа в Европу бессмысленно. Об этом РИА Новости заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский.

Любинский оценил идею Киева о транзите газа из России без контракта. По мнению дипломата, заявления украинских чиновников давно себя обесценили, поэтому не заслуживают внимания России.

«Киеву не привыкать кормить западников обещаниями в обмен на очередные пряники», — отметил посол.

Ранее сообщалось, что европейские страны могут столкнуться с рядом проблем в результате отказа Украины от транзита российского газа в Европу, в их числе повышение цен для потребителей и перемещение производства.

До этого вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заверила Австрию, что поставки газа из России в страну сохранятся и после прекращения действия контракта на транзит через украинскую территорию, истекающего в конце 2024 года.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

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