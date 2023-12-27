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Посол Палестины заявил о желании страны провести выборы, несмотря на разногласия с ХАМАС

Посол Нофаль: Палестина хочет объединиться и провести выборы, несмотря на ХАМАС

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Bonnie Cash/Reuters

Палестина хочет объединиться и провести законодательные и президентские выборы, несмотря на разногласия с радикальной группировкой ХАМАС. Об этом посол Палестины в Российской Федерации Абдельхафиз Нофаль заявил в интервью РИА Новости.

Дипломат отметил, что ХАМАС является частью палестинского народа, несмотря на политические разногласия с этим движением.

По его словам, все, к чему стремятся власти Палестины, — это объединить фракции страны на основе политической программы «Организации освобождения Палестины», законного и единственного представителя палестинцев, и провести выборы в рамках подготовки к началу всеобъемлющего политпроцесса, который должен привести к воплощению законных национальных прав палестинского народа.

На этой неделе телеканал Al-Hadath со ссылкой на анонимный источник в партийных кругах Палестины сообщил, что палестинские фракции всерьез рассматривают предложение Египта по остановке боевых действий в секторе Газа.

Египет предложил трехэтапный план окончания войны между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС. План включает прекращение огня, освобождение заложников и формирование палестинского правительства.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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