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Милей грозит парламенту Аргентины референдумом

Милей объявит о референдуме, если парламент Аргентины не примет его реформы

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Natacha Pisarenko/AP

Президент Аргентины Хавьер Милей объявит о референдуме, если парламент Аргентины не примет его реформы. Об этом сообщает газета La Nacion.

«Если мне откажут, я созову референдум», — заявил Милей в интервью изданию.

В интервью он отметил, что на референдуме он собирается предоставить гражданам Аргентины самостоятельно одобрить его радикальные экономические реформы без участия парламента, в котором партия Милея занимает меньшинство.

До этого несколько тысяч человек в центре аргентинского города Росарио вышли на протест против реформ президента Хавьера Милея, направленных на смягчение экономики.

Вечером 20 декабря Милей выступил с обращением к аргентинцам, в котором объявил о подписании чрезвычайного указа. Он назвал 30 основных реформ, в которые вошли отказ от упорядочения цен, реформа таможенных правил для улучшения международной торговли, подготовка к приватизации госкомпаний и вето на введение запретов на экспорт.

Ранее политолог сравнил нового президента Аргентины Милея с Зеленским.

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