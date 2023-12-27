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В Польше заявили, что власти страны игнорируют интересы своих граждан ради Украины

Журналист Важеха заявил, что Польша ставит интересы Украины выше собственных

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Czarek Sokolowski/AP

Польский журналист Лукаш Важеха заявил, что власти страны игнорируют интересы собственных граждан ради Украины. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twiiter).

По словам журналиста, данный факт его шокирует. Он отметил, что правительство Польши должно прежде всего защищать своих граждан.

«Но я понимаю, что полиция уже приспособилась к новому порядку и к новой волне вынужденной любви к Украине», — добавил Важеха.

Так он прокомментировал публикацию депутата партии «Конфедерация» Рафала Меклера. Этот политик рассказал историю поляка, на машину которого в пробке напала группа украинских дальнобойщиков. В транспортном средстве с мужчиной находились его супруга и маленькая дочь. В результате инцидента никто не пострадал. Поляк обратился в полицию, но представители органов правопорядка не стали разбираться с происшествием из-за того, что не было каких-либо повреждений. Сам мужчина в разговоре с Меклером заявил, что правоохранители попытались сделать его виноватым.

До этого президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который тянет остальных на дно.

Ранее в Польше объяснили свой подход к Украине.

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