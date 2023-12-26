Президент Российской Федерации Владимир Путин понимает, что время на его стороне, поэтому продолжает свою политику, несмотря на западные санкции. Такое мнение выразила американская газета Politico.

В статье отмечается, что для России неприятны санкции Запада, но «с помощью европейских друзей» российская экономика продолжает работать, а по словам самого Путина, ее рост в этом году превысит 3%.

«Имея деловых и политических союзников от Болгарии до Венгрии, Австрии и других стран, Путин понимает, что время на его стороне», — сказано в статье.

22 декабря американский сенатор от Вирджинии Марк Уорнер заявил, что провал США в согласовании дальнейшей помощи Киеву — это подарок для Владимира Путина.

До этого бывший разведчик Вооруженных сил Соединенных Штатов Тони Шаффер говорил, что западным странам нужно прислушаться к тому, что говорит Путин об Украине и ситуации на фронте, а не продолжать верить в победу Вооруженных сил Украины и финансировать Киев.

Ранее Путин заявил, что Россия не закрывается от Америки и Европы.