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Документы для выдвижения на выборах президента РФ уже подали восемь человек

Зампред Центризбиркома Булаев: документы выдвижения на выборах подали 8 человек

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Зампред Центризбиркома Николай Булаев сообщил ТАСС, что из выдвинутых политическими партиями или группами избирателей, восемь человек уже подали документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для выдвижения на выборах президента РФ.

«На сегодня документы в ЦИК России для выдвижения на выборах главы государства подали восемь человек», — сказал он.

Булаев напомнил, что всего о своем намерении провести собрания групп избирателей и съезды партий для участия в президентских выборах на данный момент ЦИК уведомили 33 человека.

Крайний срок подачи документов самовыдвиженцами — 27 декабря. Кандидаты от партий должны подать документы не позднее 1 января. Претенденты, выдвинутые парламентскими партиями, освобождаются от сбора подписей.

До этого сообщалось, что председатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский не будет участвовать в выборах.

26 декабря основатель партии «Российская партия свободы и справедливости» (РПСС) Андрей Богданов подал документы в ЦИК РФ для участия в выборах президента страны в 2024 году.

Ранее в Кремле отреагировали на большое число желающих участвовать в президентских выборах.

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