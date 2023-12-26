Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный не хочет устраивать шоу или скорбеть по потере Марьинки или Авдеевки, потому что это на самом деле не украинские города. Об этом в своем Telegram-канале написала член Совета по правам человека (СПЧ) Марина Ахмедова.

«И, правда, какая может быть скорбь у Украины и Залужного в частности по чужой земле? Какое отношение вообще Марьинка и Авдеевка, примыкающие к Донецку, имели к Украине. Это же Донбасс. Русская земля», — заявила Ахмедова.

По ее мнению, именно поэтому ВСУ регулярно ведут обстрелы: ими движет желание стереть русский Донбасс с лица земли.

Тот факт, что российским войскам удалось освободить Марьинку от украинских боевиков, Валерий Залужный признал 26 декабря. Он отметил, что этого города «больше нет». Также главком ВСУ допустил, что через 2-3 месяца населенный пункт Авдеевка отойдет под контроль ВС РФ. Он отметил, что украинскому генштабу важнее сохранять людей, а не территории.

Ранее в ДНР рассказали о преимуществах от взятия Марьинки.