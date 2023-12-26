Экс-министр заявил, что Германия не справляется с интеграцией мигрантов

Бывший министр экономики и энергетики ФРГ, экс-глава немецкого МИДа Зигмар Габриэль считает, что власти стране не справляется с интеграцией мигрантов. Его слова приводит издание Neue Osnabrücker Zeitung.

«Люди не слепы и видят, что, с одной стороны, Европа неэффективно защищает свои внешние границы, а с другой стороны, нам во многих сферах не удается интегрировать прибывших сюда мигрантов», — сказал он.

Экс-министр подчеркнул, что поднимать подобные темы и пытаться изменить ситуацию должны именно демократические партии. В противном случае, инициативу перехватит правая партия «Альтернатива для Германии».

В начале декабря более 1,2 тысячи человек вышли на улицу в немецком городе Гера, чтобы выразить протест против открытия центра для приема беженцев.

По данным ведомства по вопросам миграции и беженцев (BAMF), в Германии с января по ноябрь было подано более 325 тысяч прошений о предоставлении убежища от уже находящихся в стране лиц.

Ранее в Германии выступили за ограничение льгот беженцам с Украины.