Наступает период, когда Вашингтон «сдаст» Киев. Об этом заявил РИА Новости турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек.

Политолог отметил, что планы США на Украине потерпели неудачу, которую признают как на Западе, так и в Киеве.

«Мы входим в период, когда США «сдадут» Украину», — считает историк.

Он подчеркнул, что сейчас американские власти компенсируют свой провал на Украине в Евразии, они ищут дверь для реализации своих планов в регионе.

Эксперт обратил внимание, что во второй половине января планируется встреча стран астанинского формата по Сирии. Перинчек счел это «хорошей возможностью», которой Турция, Россия, Иран и Сирия должны воспользоваться «для очистки региона от террористических образований».

До этого в ВСУ назвали причину возможного поражения Украины в конфликте. Разведчик из 1-го батальона 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным «Оладушек» заявил в интервью каналу «Бутусов ПЛЮС», что Киев не способен одержать победу из-за низкой подготовки и плохой физической формы мобилизованных.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.