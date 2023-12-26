Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Турецкий историк предрек, что США сдадут Украину

Турецкий историк Перинчек: наступает период, когда США сдадут Украину

close
100%
Rod Lamkey/Global Look Press

Наступает период, когда Вашингтон «сдаст» Киев. Об этом заявил РИА Новости турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек.

Политолог отметил, что планы США на Украине потерпели неудачу, которую признают как на Западе, так и в Киеве.

«Мы входим в период, когда США «сдадут» Украину», — считает историк.

Он подчеркнул, что сейчас американские власти компенсируют свой провал на Украине в Евразии, они ищут дверь для реализации своих планов в регионе.

Эксперт обратил внимание, что во второй половине января планируется встреча стран астанинского формата по Сирии. Перинчек счел это «хорошей возможностью», которой Турция, Россия, Иран и Сирия должны воспользоваться «для очистки региона от террористических образований».

До этого в ВСУ назвали причину возможного поражения Украины в конфликте. Разведчик из 1-го батальона 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным «Оладушек» заявил в интервью каналу «Бутусов ПЛЮС», что Киев не способен одержать победу из-за низкой подготовки и плохой физической формы мобилизованных.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами